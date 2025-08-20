ميشال سليمان: للالتزام بالبندين 8و9 من "إعلان بعبدا"

وجّه الرئيس السابق العماد ميشال سليمان نداء إلى الافرقاء السياسيين والمفكرين وأصحاب الرأي جاء فيه: “أناشد جميع الأطراف، سياسيين ومفكّرين وأصحاب رأي، الالتزام بالبندين (8) و(9) من إعلان بعبدا الذي وافقوا عليه بالاجماع وهما:

– الابتعاد عن حدّة الخطاب السياسي والإعلامي، وعن كل ما يثير الانقسام والتشنّج والتحريض الطائفي والمذهبي، بما يعزّز الوحدة الوطنية والمنعة الداخلية في مواجهة الأخطار، ولاسيما الخطر الإسرائيلي، وينعكس إيجاباً على الرأي العام وعلى القطاعات الاقتصادية والسياحية والاجتماعية.

– التمسّك بميثاق الشرف الصادر عن هيئة الحوار الوطني لضبط التخاطب السياسي والإعلامي، بما يوفّر بيئة حاضنة للتهدئة ويكرّس لبنان مركزًا للحوار بين الحضارات والأديان والثقافات”.

وختم: “لأن البندين (12) و(13) من الإعلان، المتعلّقين بتحييد لبنان عن الصراعات وضبط الحدود مع سوريا، أصبحا امراً واقعًا، فإنني أدعو إلى تشكيل لجنة متابعة تُعنى بمتابعة العلاقات بين اللبنانيين، تمهيدًا للمصارحة والمصالحة ولإنجاز عملية إنقاذ الدولة والوطن”.