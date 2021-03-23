ميشال سليمان من بكركي: سليمان: الوضع في لبنان مُزرٍ

استقبل البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي النائب فريد البستاني ووفداً من الكتلة الوطنية برئاسة بيار عيسى ورئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان.

وفي السياق، وصف سليمان الوضع في لبنان بـ”المزري”. وقال: “أتكلم اليوم بلسان الناس التي تقول عيب للمسؤولين، عيب أن تردّدوا لبنان الرسالة، لبنان مركز حوار الحضارات لبنان الـ 6000 سنة واليوم صنفنا أفشل دولة في العالم من كل النواحي. الشعب يقول إنه من المعيب ألا تتأمن لقمة الفقير، التلميذ لا يتأمن قسطه. عيب المريض لا يستطيع الحصول على الدواء. عيب شبابنا يهاجر. عيب على المسؤولين منذ العام 2006 يتحدثون عن الاستراتيجية الدفاعية والسلاح غير الشرعي فنصل اليوم إلى التهديد بالحرب الأهلية ويفرض القوة في مكان ما”.

أضاف: “عيب أن لا تعالج قضية السلاح. واليوم لم يعد من لزوم للاستراتيجية الدفاعية لأنها يجب أن تكون اليوم وفق جدول زمني للتخلي عن السلاح غير الشرعي وحصره بيد الدولة ولا يتجاوز الستة أشهر أو السنة وإلا لا خلاص. الشعب يقول عيب بعد الحرب الأهلية والوصاية عشرين عاماً، لا نعرف القراءة في الدستور وتفسير نصوص الكتاب وتطبيق نصوصه، ولا نعرف روح الدستور المبني على الشراكة أو الشرعة والمحبة كما يقول البطريرك الراعي”.

وتابع: “عيب موضوع تقاسم الحصص وندافع عن حقوق الطوائف الوهمية التي تهاجر خارج لبنان. ولم نجد حتى اليوم أم الصبي. من المعيب القول عن الحياد عمالة، ورفض المؤتمر الدولي ووضع لبنان ورقة غب الطلب للحلول الدولية والإقليمية أكان في الملف النووي أو ملف آخر، والدول تتجه إلى عقوبات على الشخصيات اللبنانية”.