الأربعاء 26 صفر 1447 ﻫ - 20 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميشال ضاهر: أدعو الجميع للعودة إلى لغة العقل والاحترام

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 20 - أغسطس - 2025 9:41 صباحًا
النائب ميشال ضاهر

النائب ميشال ضاهر

A A A
طباعة المقال

كتب النائب ميشال ضاهر على منصة “إكس”: “أستنكر بشدّة التعرض للمراجع الدينية في لبنان، وفي مقدّمهم غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي. مقام البطريركية، كما سائر المرجعيات الروحية، يسمو فوق السجالات والتهكّم الإعلامي. ما نشهده اليوم من حفلة جنون خطابية يسيء إلى قيم العيش المشترك، ويدفع بالنقاش العام إلى مستويات لم يشهدها لبنان حتى في زمن الحرب الأهلية، فالاختلاف السياسي مشروع ولكن لا يجب ان يتحوّل الى كلام طائفي لفظناه منذ عقود. أدعو الجميع إلى العودة إلى لغة العقل والاحترام، حمايةً لسلمنا الأهلي وصوناً لثوابتنا الوطنية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس التيار الوطني الحر "جبران باسيل"
    جبران باسيل: حزب الله لم يكن جدياً في موضوع حصرية السلاح
    المحامي إيلي محفوض
    إيلي محفوض لـ"شيخ قبلان": زلة اللسان من كثرة الكلام
    بلدية صور
    شرطة بلدية صور توقف عصابة متورطة بسرقة الدراجات

    الأكثر قراءة

    توم براك
    رسائل براك السرية إلى لبنان.. "نزع" لا تفاوض!
    وثقة احتجاجية في الضفة الغربية دعما للأسرى في سجون إسرائيل
    غزة تحت القصف
    فلسطين تتضامن مع الأسرى وسط تدهور أوضاعهم في السجون الإسرائيلية
    المبعوث الأميركي توم باراك. رويترز
    هذا ما قاله باراك عن بري