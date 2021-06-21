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ميشال ضاهر: عادت لغة التخاطب المسيحي إلى ما كانت عليه في التسعينات

21 - يونيو - 2021
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على تويتر:

“عادت لغة التخاطب المسيحي إلى ما كانت عليه في تسعينات القرن الماضي والتي كانت هي السبب الرئيسي في تراجع دورهم على المستوى الوطني. حماية المسيحيين وعموم اللبنانين هو في وجود دولة قوية وقضاء مستقل واقتصاد منتج والعمل على وقف الانهيار المالي في ظل غياب الرؤية والإرادة”.

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