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ميشال ضاهر: لقاء بعبدا يوم الإثنين كان لقاء الفراق الذي سيسرع من حدة الانهيار

24 - مارس - 2021
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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غرّد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على تويتر:”بعد اللقاء الذي تم في بعبدا يوم الإثنين والذي كان يتمنى ان يتم خلاله التفاهم لولادة الحكومة، كان لقاء الفراق الذي سيسرع من حدة الانهيار على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية ويساهم في إفراغ البلد من الكفاءات الشابة كما يحصل حاليًا في المجال الطبي والتمريضي ليبقى السؤال إلى متى؟”.

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