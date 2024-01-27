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ميشال ضاهر: لم أشارك في حفلة الجنون في المجلس

منذ 38 دقيقة
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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كتب النائب ميشال ضاهر عبر منصة “أكس”:

“الموازنة، باختصار: ضربٌ للقطاع الخاص، “تهشيلٌ” للمستثمرين، شعبويّة في عددٍ من البنود، تعزيزٌ للاقتصاد غير الشرعي، ضرائب عشوائيّة… والسؤال: كيف نفرض ضرائب إضافيّة على شركاتٍ في بلدٍ لا كهرباء فيه ولا مصارف ولا استقرارًا أمنيّاً، ويعاني من أزماتٍ لا تُعدّ؟ فلنقل لهذه الشركات: أصرفوا موظفيكم وأقفلوا أبوابكم. أعطيت ملاحظاتي بكل شفافية ولم أشارك في حفلة الجنون في المجلس النيابي ولم أصوّت لهذه الموازنة المهزلة”.

 

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