ميشال ضاهر: لم أشارك في حفلة الجنون في المجلس

كتب النائب ميشال ضاهر عبر منصة “أكس”:

“الموازنة، باختصار: ضربٌ للقطاع الخاص، “تهشيلٌ” للمستثمرين، شعبويّة في عددٍ من البنود، تعزيزٌ للاقتصاد غير الشرعي، ضرائب عشوائيّة… والسؤال: كيف نفرض ضرائب إضافيّة على شركاتٍ في بلدٍ لا كهرباء فيه ولا مصارف ولا استقرارًا أمنيّاً، ويعاني من أزماتٍ لا تُعدّ؟ فلنقل لهذه الشركات: أصرفوا موظفيكم وأقفلوا أبوابكم. أعطيت ملاحظاتي بكل شفافية ولم أشارك في حفلة الجنون في المجلس النيابي ولم أصوّت لهذه الموازنة المهزلة”.

الموازنة، باختصار: ضربٌ للقطاع الخاص، "تهشيلٌ" للمستثمرين، شعبويّة في عددٍ من البنود، تعزيزٌ للاقتصاد غير الشرعي، ضرائب عشوائيّة…

والسؤال: كيف نفرض ضرائب إضافيّة على شركاتٍ في بلدٍ لا كهرباء فيه ولا مصارف ولا استقرارًا أمنيّاً، ويعاني من أزماتٍ لا تُعدّ؟

فلنقل لهذه الشركات:… — Michel Daher (@mgdaher) January 27, 2024