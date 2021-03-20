ميشال ضاهر: هل دخلنا مرحلة الحلول الكبرى في المنطقة؟

غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على توتير، سائلا:

“هل دخلنا مرحلة الحلول الكبرى في المنطقة وهل سيدفع لبنان الثمن كما دفع الثمن في حروبها؟”.

وقال: “ما سمعناه من مواقف تصعيدية في اليومين الماضيين يؤشر الى مزيد من التصعيد السياسي، ورفع للسقوف قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. فلنتحاور جميعًا لرسم مستقبل هذا البلد بهدوء وبدون إراقة الدماء”.

هل دخلنا مرحلة الحلول الكبرى في المنطقة وهل سيدفع لبنان الثمن كما دفع الثمن في حروبها ؟

ما سمعناه من مواقف تصعيدية في اليومين الماضيين يؤشر الى مزيد من التصعيد السياسي، ورفع للسقوف قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

فلنتحاور جميعًا لرسم مستقبل هذا البلد بهدوء وبدون إراقة الدماء — Michel Daher (@mgdaher) March 20, 2021