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ميشال ضاهر: هل دخلنا مرحلة الحلول الكبرى في المنطقة؟

منذ ساعتين
ميشال ضاهر

ميشال ضاهر

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غرد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على توتير، سائلا:

“هل دخلنا مرحلة الحلول الكبرى في المنطقة وهل سيدفع لبنان الثمن كما دفع الثمن في حروبها؟”.

وقال: “ما سمعناه من مواقف تصعيدية في اليومين الماضيين يؤشر الى مزيد من التصعيد السياسي، ورفع للسقوف قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات. فلنتحاور جميعًا لرسم مستقبل هذا البلد بهدوء وبدون إراقة الدماء”.

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