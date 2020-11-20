ميشال ضاهر يعلق على ملف التدقيق الجنائي: حاميها حراميها

غرّد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على تويتر قائلاً: لقد بلغ السيل الزبى في مستوى وقاحة البعض في هذا البلد المنكوب ماليا واقتصاديًا واجتماعيا. فبعد رفضهم لشركة التدقيق الجنائي”كرول” تحت حجج واهية، ها هم يمنعون شركة “الفاريز” من الوصول الى المعلومات للتدقيق بمالية الدولة والمصرف المركزي ليقطعوا عندي الشك باليقين بأن حاميها حراميها.

لقد بلغ السيل الزبى في مستوى وقاحة البعض في هذا البلد المنكوب ماليا واقتصاديًا واجتماعيا.

فبعد رفضهم لشركة التدقيق الجنائي"كرول" تحت حجج واهية، ها هم يمنعون شركة"الفاريز" من الوصول الى المعلومات للتدقيق بمالية الدولة والمصرف المركزي ليقطعوا عندي الشك باليقين بأن حاميها حراميها — Michel Daher (@mgdaher) November 20, 2020