استمع لاذاعتنا

ميشال ضاهر يعلق على ملف التدقيق الجنائي: حاميها حراميها

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 20 - نوفمبر - 2020 5:21 مساءً
النائب ميشال ضاهر

النائب ميشال ضاهر

A A A
طباعة المقال

غرّد النائب ميشال ضاهر عبر حسابه على تويتر قائلاً: لقد بلغ السيل الزبى في مستوى وقاحة البعض في هذا البلد المنكوب ماليا واقتصاديًا واجتماعيا. فبعد رفضهم لشركة التدقيق الجنائي”كرول” تحت حجج واهية، ها هم يمنعون شركة “الفاريز” من الوصول الى المعلومات للتدقيق بمالية الدولة والمصرف المركزي ليقطعوا عندي الشك باليقين بأن حاميها حراميها.

    المزيد من أخبار لبنان

    بعلبك - الهرمل
    قوة من الجيش دخلت حي الشراونة بعد اشتباكات بين عائلتي جعفر و زعيتر
    حسان دياب
    دياب: جدار الفساد سميك جداً و لن نستسلم لليأس
    وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم
    وزيرة العدل: من الممكن أن تكون “الفاريز ومارسال” تعرضت لضغوط

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اختبار صوتي بسيط للكشف عن الإصابة بكورونا
    لا مسحات أنف مزعجة.. اختبار صوتي بسيط للكشف عن الإصابة بكورونا!
    صورة للفضاء الخارجي
    “السماء الفارغة”..ناسا ترصد ظاهرة كونية غريبة
    ميليشيا حزب الله
    دولار حزب الله نفد … و”الضاحية” بركان يغلي في وجه الحزب