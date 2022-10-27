ميشال عون: حزب الله لم يقم بالإرهاب.. والحق لم يبقِ لي صاحباً

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، أن لبنان أخذ حقه بالترسيم “وزيادة”، مشيراً إلى أن ما ثبتناه واعطينا املا جديدا للبنانيين والترسيم سيسمح باستخراج الغاز و​النفط​ وهي الوسيلة لاخراج لبنان من الحفرة وهذه هديتي للبنانيين قبل أن اغادر.

وأضاف عون: “قمنا ب​ترسيم الحدود​ كي لا نقع في حرب، وهو نتيجة مصلحة واستقرار وليس نتيجة سلام مع ​إسرائيل​، وهدفنا ​ترسيم الحدود البحرية​ بهذه المرحلية، ولاحقا نبحث بملف الحدود البرية مع إسرائيل بالحوار لأننا لسنا هواة حرب، ولا توجد أي ورقة أو إمضاء أو أي شيء آخر في عملية توقيع اتفاق الترسيم يؤدي الى اتفاق سلام”.

وتعليقاً على ريبة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​ من “ضياع وهدر” أموال استخراج النفط، قال: “نحنا ما منخاف إلا منو.. وبس هيك”.

واعتبر عون “الحق لم يترك لي صاحب” في السياسة لكن “أصحابي هم الشعب اللبناني” وهذا ما أثبتته الانتخابات النيابية مع انتشار التيار على كافة الأراضي اللبنانية.

وحول ملف ​النازحين​، اعتبر رئيس الجمهورية في مقابلة عبر شاشة الـLBCI، أن “سوريا لا تضع شروطا على عودة النازحين سوى من ارتكبوا الجرائم، وهم رحبوا بعودتهم ويتعاونون مع السلطات اللبنانية، أما المجتمع الدولي فبيني وبينهم يكون اللقاء قاسيا، يريدوننا حراس سفن كي لا يذهب النازحون من لبنان الى دولهم، وبالمقابل لا يريدون أن نعيدهم الى سوريا، وهم يتكلمون بدمج النازحين مع الشعب اللبناني”.

وأعلن الرئيس عون أنه “أنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالة ​حكومة نجيب ميقاتي​، والحكومة الحالية لا تتمتّع بالثقة ولا يُمكنها أن تحكم وأنا على وشك توقيع مرسوم قبول استقالتها، ولا ارادة لميقاتي ب​تأليف حكومة​ ويجب ان يكون هناك وحدة في معايير التشكيل وسأعطي فرصة الى حين نهاية ولايتي”، مشيرا الى أن “رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وضع المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الجمهورية المقبل وعرضها على الكتل النيابية”.

وأكد أن “الحوار حول الموضوع الرئاسيّ سيفشل ولكن التشاور ربما قد يفضي الى نتيجة كونه حوار بين اثنين، وكنت ارفض أي تدخل اجنبي لأن ان لم يكن لدينا امكانية لدينا اذا لماذا لدينا النصوص الدستورية والقانونية، لكن يحق لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن يتشاور مع الكتل النيابية وليس أن يدعو للحوار وحتى إن انتهت ولايتي الرئاسية فلا يحق له أن يحلّ مكان رئيس الجمهورية”.

ورأى في السياق أن “هناك خطأ كبير في عدم تحديد الفترة المسموح بها لرئيس الحكومة المكلف بتأليف الحكومة”.

وردا على سؤال حول ما قاله الأمين العام لحزب الله في السابق أن عون عين ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية العين الثانية، قال رئيس الجمهورية أن نصر الله له عينان كما نحن إلا أنّ كل منا يرى الألوان بشكل مختلف فالمعزّة بالنسبة لنا هي صداقة ومحبة لكن عندما يصل الأمر الى مرحلة المسؤولية يصبح للموضوع علاقة بتقدير قدرة معيّنة على القيام بعمل معيّن”.

وحول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال: “طلبت تغيير حاكم مصرف لبنان ولكن لم احظَ بموافقة ومحاربة الفساد صنعت لي عداوات عديدة”.

وحول ملف العلاقة مع حزب الله، أكد أن “حزب الله يتضامن معنا بصمت، وكان هناك نوع من المعاونة الصامتة بين التوأم السيامي حركة أمل وحزب الله الذي لا يمكن فصلهم لأنه سيسقط دم، لكننا نأخذ على حزب الله عدم الالتزام بالنقطة الرابعة بالاتفاق، لكن الموضوع الإستراتيجي يقتضي أن نبقى حلفاء، وبقاء السلاح له سبب ومن يقول بأنه يريد نزع سلاح الحزب هو خصم سياسي لهم”.

وأردف: “حزب الله ليس إرهابيا وعندما كنت في المانيا قيل حزب الله الإرهابي فسألتهم: أين مارس حزب الله الإرهاب… حزب الله لم يقم بالإرهاب وهو حارب وحرر وطنه من إسرائيل بعد أن سكت الجميع عن احتلال أرضنا”.