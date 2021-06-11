ميشال عون: على المجتمع الدولي إعادة النازحين السوريين إلى قراهم

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون للمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية أن إرادة اللبنانيين في مواجهة التحديات ثابتة ولا بد للمجتمع الدولي من المساعدة على إيجاد حلول للأزمات المتلاحقة في بلدنا.

وقال الرئيس عون: “من المستحيل الاستمرار في استقبال العدد الضخم من النازحين السوريين وعلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة العمل على إعادتهم الى قراهم في سوريا التي باتت آمنة”.

بدورها، أوضحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية نوهت بإدارة رئيس الجمهورية للاوضاع في لبنان أن العمل مستمر لتقديم كل المساعدات الممكنة كي يتمكّن لبنان من تجاوز الظروف الصعبة.