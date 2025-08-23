السبت 29 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
ميشال عون: نرفض أي مماطلة إضافية أو مقايضة سياسية في ملف عودة النازحين السوريين

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2025 5:42 مساءً
ميشال عون

رأى الرئيس السابق ميشال عون أنّه أصبح لزامًا على السلطات اللبنانية أن تنزع صفة النزوح عن السوريين، ما يجعل وجود 80% منهم غير شرعيّ، وذلك بعد التطورات الأخيرة المرتبطة بتقليص مفوضية اللاجئين في لبنان، وخفض تمويل المانحين لها، وفي موازاة برامج الترحيل التي بدأ عدد من الدول الأوروبية اعتمادها.

وكتب على اكس إنّ هذه الخطوة تستدعي من الحكومة تغيير سياستها بشكل جذريّ، وعدم الاكتفاء ببرامج العودة الطوعية، والمباشرة بوضع برامج ترحيل فورية للنازحين السوريين وتنفيذها.

وأضاف: “كما رفضنا قبل سنوات أي مماطلة او مقايضة أو ربط عودة النازحين بحل سياسيّ، فإننا اليوم، وبعد انتفاء سبب نزوحهم بسقوط النظام السابق، نكرّر رفضنا لأي مماطلة إضافية أو مقايضة سياسية أو انصياع لحملات ترهيب او ترغيب من أي جهة أتت”.

