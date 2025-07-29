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ميشال عيسى: نزع سلاح حزب الله ليس خياراً بل ضرورة

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 29 - يوليو - 2025 8:30 مساءً
ميشال عيسى (يسار) مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

ميشال عيسى (يسار) مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب

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في جلسة استماع حاسمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أطلق ميشال عيسى، المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى لبنان، مواقف صارمة اعتُبرت بمثابة خريطة طريق للمرحلة المقبلة.

وقال عيسى إن خدمته في بيروت ستكون “شرف العمر”، مؤكدًا أن “نزع سلاح حزب الله ليس خيارًا بل ضرورة، لأن الحزب وراعيه الإيراني يمنعان أي نهوض اقتصادي ويقوّضان سيادة الدولة”.

وكشف أن “الحزب حفر أنفاقًا على الحدود كُتب داخلها: نحو القدس”، في إشارة إلى استراتيجيته العابرة للحدود، داعيًا للاستفادة من وقف إطلاق النار الأخير مع إسرائيل “لترسيم الحدود وتحقيق تطبيع واقعي، وإعادة بسط سلطة الدولة في الجنوب”.

أما في ما يخص الجيش اللبناني، فدافع عيسى بقوة عن دعمه، واصفًا إياه بـ”المؤسسة الوحيدة التي تحظى بثقة اللبنانيين”. وأكد أن “الجيش مستعد لتسلّم زمام الأمن، رغم افتقاره للسلاح والرواتب، مقارنةً بحزب الله المدعوم ماليًا وعسكريًا من إيران”.

وختم عيسى معتبرًا أن إيران تمر بأضعف حالاتها منذ عام 1980، وهذه لحظة تاريخية يجب اغتنامها لدعم الجيش وتمكين الدولة.

ومع انتهاء الجلسة، يكون ميشال عيسى قد عبر واحدة من أهم مراحل تثبيته، في انتظار التصويت النهائي داخل مجلس الشيوخ خلال الأسابيع المقبلة.

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