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ميشال معوض: أرقام الموازنة وهمية وستؤدي الى مزيد من الانهيار

منذ 48 دقيقة
النائب ميشال معوض

النائب ميشال معوض

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أكد النائب ميشال معوّض من مجلس النواب ان “جزء من الملف الاقتصادي تقنيّ والسلطة القائمة “شاطرة” في إلهاء المواطنين بالتفاصيل وهناك مسار واضح بتغييب العدالة والتهرب من المساءلة والمحاسبة”.

وأضاف: “واضح في الخطة الحكوميّة شطب أموال المودعين فيما يجب على الخطة أن تحمي حقوقهم وألا تحمّلهم عبء ما حصل مع القيام بالتشريعات اللازمة للإصلاح”.

واعبر معوّض “أرقام الموازنة وهمية وستؤدي الى مزيد من الانهيار والتضخّم والموازنة المرتبطة بزيادة الضرائب ستؤدي الى ضرب الاقتصاد وسنشارك في الطعن بها”.

واردف، “لسنا ضدّ الكابيتال كونترول بالمُطلق ولكن إقراره قبل إعادة هيكلة المصارف يعني شطب أموال المودعين”.

وقال “موقفي تجاه ميقاتي غير مرتبط بدعمه لسليمان فرنجية وأنا لا أربط مواقفي بالحسابات السياسية”.

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