الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميشال معوض: السلطة السياسية فاقدة لثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي

6 - يونيو - 2021
ميشال معوض

ميشال معوض

A A A
طباعة المقال

رأى رئيس “حركة الاستقلال” النائب المستقيل ميشال معوض ان “الدولة غير قادرة على تطعيم الشعب اللبناني ومواجهة كورونا بمفردها لذلك كان يجب تسريع الملف كمشروع مؤسسة رينه معوض بجانب مؤسسة كثيرة أخذت المبادرة بتأمين اللقاح”.

معوض وخلال حلقة خاصة بمؤسسة رينه معوض، اشار الى ان “الدولة والسلطة السياسية فاقدة لثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي فلذلك كل التحديات ومعالجتها قائمة على المؤسسات غير الحكومية ونحن كمؤسسة استطعنا تأمين الشفافية لكل من يريد دعم لبنان والأكيد الاتكال على المغترب اللبناني كداعم أساسي”.

ولفت الى اننا “قدمنا المساعدة لكافة المناطق اللبنانية من دون تمييز طائفي أو حزبي فلا مصلحة للمؤسسة بعدم دعم فئات دون أخرى حتى بظل ارتباطي السياسي وعملي في الشأن العام”.

وتابع: “الواقع مؤلم والتحديات كثيرة والأيام المقبلة أصعب في ظل الصراع السياسي ودخول لبنان في المحاور وتغيير وجه البلد الاقتصادي ولكنني على قناعة أن البناء على الإنسان أساسي ومع الاغتراب وكل من يحب لبنان سنتمكن من النهوض من جديد وتأكيد تمسك اللبناني بأرضه”.

واضاف: “ارتباط مؤسسة رينه معوض أساسي بالمساعدات الأميركية وأنا فخور بهذا التعاون الذي يدل على مدى شفافية ونزاهة المؤسسة وعملها وتطبيقها للمشاريع الإنمائية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    اللبنانيون على موعد مع أسعار جديدة في خدمات الاتصالات
    بالتفصيل.. تعرفوا على أسعار شركة ألفا الجديدة
    الوزير عباس الحلبي
    وزير التربية: هناك صعوبة في العودة إلى المدارس مطلع العام المقبل!
    قائد الجيش جوزاف عون
    قائد الجيش: دولة قطر كانت دوما سبّاقة في الوقوف إلى جانب لبنان

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟