ميشال معوض: صخرة الروشة ليست ملكًا لفئة أو حزب

كتب رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، عبر منصة “اكس”: “صخرة الروشة ليست ملكًا لفئة أو حزب، وليست مساحة لفرض الهيمنة أو الأمر الواقع على بيروت وأهلها. إنها رمز وطني في قلب العاصمة، وهوية جامعة لكل اللبنانيين. على الدولة أن تتخذ موقفًا حازمًا يحمي سلطة القانون ويصون العيش المشترك، ويمنع استباحة هذا المعلم الوطني الجامع”.

على الدولة أن تتخذ موقفًا حازمًا يحمي سلطة القانون ويصون العيش المشترك، ويمنع استباحة هذا المعلم الوطني الجامع. — Michel Moawad (@michelmoawad) September 19, 2025