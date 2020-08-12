ميشال معوض قدم استقالته خطيا: أقل الإيمان الاستجابة للواجب الأخلاقي ولمطالب الشعب

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تقدم رئيس “حركة الاستقلال” النائب المستقيل ميشال معوض بإستقالته الخطية في مجلس النواب.

وجاء في نص الاستقالة: “دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم تحية وبعد، منذ أن شرفني اللبنانيون بثقتهم لأمثلهم في الندوة البرلمانية قبل أكثر من عامين، تعاونت مع الجميع إنطلاقاً من ثوابتي السيادية والإصلاحية

وبذلت كل الجهود الممكنة في الجلسات العامة وفي لجنة المال والموازنة واللجان المشتركة، كما في لجنة تقصي الحقائق مؤخرا، وكل الهدف كان محاولة إنقاذ وإجراء تغيير فعلي من داخل المؤسسات.

إلا أن إصرار البعض على استخدام لبنان واللبنانيين في لعبة المحاور كما رفض المنظومة الحاكمة لأي إصلاح عطل نظامنا البرلماني الديمقراطي.

لذلك، وبعد المجزرة التي وقعت في بيروت بسبب انفجار المرفأ وأودت بحياة أكثر من 173 مواطنا وجرحت مئات آلاف وشردت مئات الآلاف، وبعد تقاعس السلطة عن تحمل مسؤولياتها ورفضها طلب التحقيق الدولي، بات أقل الإيمان الاستجابة للواجب الأخلاقي ولمطالب الشعب اللبناني في ظل عجز المؤسسات عن تحقيق الحد الأنى المطلوب.

وبناء عليه جئت بكتابي هذا أتقدم منكم باستقالتي الخطية من المجلس النيابي الكريم متعهداً بأن أبقى في خدمة وطني والشعب اللبناني من أي موقع أكون فيه، سعياً لبناء دولة سيدة وحرة ومستقلة ومتصالحة مع شعبها”.