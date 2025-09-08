ميشال معوض: كلّ التضامن مع الإعلامي الحرّ وليد عبود

كتب النائب ميشال معوّض عبر منصة “أكس”: “أستنكر بشدّة التهديدات التي طالت الإعلامي وليد عبود وعائلته. فهي ليست استهدافًا لشخص، بل هي اعتداءٌ على حرية الرأي والتعبير. على الأجهزة الأمنية والقضائية التحرّك الفوري ومحاسبة المرتكبين. كلّ التضامن مع الإعلامي الحرّ وليد عبود ومع كلّ إعلامي يرفض الخضوع لمنطق الإخضاع والترهيب… فزمن إسكات الكلمة قد ولّى، وها نحن نشهد قيام لبنان الدولة والقانون والحرية”.

أستنكر بشدّة التهديدات التي طالت الإعلامي #وليد_عبود وعائلته. فهي ليست استهدافًا لشخص، بل هي اعتداءٌ على حرية الرأي والتعبير.

على الأجهزة الأمنية والقضائية التحرّك الفوري ومحاسبة المرتكبين.

كلّ التضامن مع الإعلامي الحرّ وليد عبود ومع كلّ إعلامي يرفض الخضوع لمنطق الإخضاع… pic.twitter.com/5TaILzwVMt — Michel Moawad (@michelmoawad) September 8, 2025