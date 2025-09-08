الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
ميشال معوض: كلّ التضامن مع الإعلامي الحرّ وليد عبود

منذ 41 دقيقة
النائب ميشال معوض

كتب النائب ميشال معوّض عبر منصة “أكس”: “أستنكر بشدّة التهديدات التي طالت الإعلامي وليد عبود وعائلته. فهي ليست استهدافًا لشخص، بل هي اعتداءٌ على حرية الرأي والتعبير. على الأجهزة الأمنية والقضائية التحرّك الفوري ومحاسبة المرتكبين. كلّ التضامن مع الإعلامي الحرّ وليد عبود ومع كلّ إعلامي يرفض الخضوع لمنطق الإخضاع والترهيب… فزمن إسكات الكلمة قد ولّى، وها نحن نشهد قيام لبنان الدولة والقانون والحرية”.

