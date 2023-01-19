ميشال معوض: لن نساوم ولن نخضع

رفعت جلسة انتخاب رئيس للجمهورية على مزيد من التعطيل بحيث تم طرح العديد من الاسماء الجديدة، وهذه الجلسة الأولى من العام 2023 وهي الجلسة 11 في تعداد الجلسات.

وجاءت الاصوات على الشكل التالي: ورقة بيضاء 37، ميشال معوض 34، لبنان الجديد 14، زياد بارود 2، وكان هناك انقسام في اصوات التغييرين ما بين ميشال معوض وضحايا 4 آب.

هذا وأعلن النائب ميشال معوض عبر حديث مع صوت بيروت انترناشونال، أنه يخوض معركة سياسية لإسترجاع الدولة مؤكداً على انه يحب أن يكون لدينا رئيس جمهورية سيادي واصلاحي، واي رئيس يشكل امتداد للمنظومة الحالية او صّوري تحت شعار التوافق مرفوض، مشدداً على انه يخوض معركة ضد هذا الموضوع في ظروف صعبة.

وأضاف معوض: يمكن أن نربح ويمكن أن نخسر في معركة الرئاسة، وعلى ان لا مساومة على اي تسوية جديدة تشكل المزيد من القهر والظلم للشعب اللبناني في هذه الظروف، وأنه يخوض معركة ضد التسخيف في هذه المسرحيات.