ميشال معوض: معركتنا مستمرة.. وكاتم الصوت لن يكتم صوتنا!

أكد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، في كلمة له بالذكرى الثالثة لاغتيال لقمان سليم، ألا أحد يمكن أن يدعي صون كرامة الفلسطينيين وبكون بنفس الوقت عم يدعوس كرامة اللبنانيين.

ورأى معوض أن “العدالة أساس للمصالحة والاستقرار المستدام في لبنان، وهي لا تتجزأ، وهناك ارتباط عضوي بين العدالة بقضية لقمان سليم وكل الشهداء السياسيين في لبنان والعدالة بقضية المرفأ”.

وشدد على أن “معركتنا مستمرة مهما كان الثمن، وكاتم الصوت لن يكتم صوتنا”، مشيرا إلى أن “معركتنا من أجل لبنان الدولة الواحدة والسلاح الواحد ولبنان الحرية والعدالة والاستقرار وثقافة الحياة”.

وأضاف: “حان الوقت لأن نقول إن الحق بدون قوة لن يتحقق وأعني بذلك القوة الشعبية، ودعوتي أن نتوحد حول الأساسيات”، معتبرا أن “على هذه المعركة أن تكون لبنانية ولا يمكن أن تتحول إلى طائفية”.