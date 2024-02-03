السبت 22 رجب 1445 ﻫ - 3 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميشال معوض: معركتنا مستمرة.. وكاتم الصوت لن يكتم صوتنا!

منذ 18 دقيقة
النائب ميشال معوض

النائب ميشال معوض

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، في كلمة له بالذكرى الثالثة لاغتيال لقمان سليم، ألا أحد يمكن أن يدعي صون كرامة الفلسطينيين وبكون بنفس الوقت عم يدعوس كرامة اللبنانيين.

ورأى معوض أن “العدالة أساس للمصالحة والاستقرار المستدام في لبنان، وهي لا تتجزأ، وهناك ارتباط عضوي بين العدالة بقضية لقمان سليم وكل الشهداء السياسيين في لبنان والعدالة بقضية المرفأ”.

وشدد على أن “معركتنا مستمرة مهما كان الثمن، وكاتم الصوت لن يكتم صوتنا”، مشيرا إلى أن “معركتنا من أجل لبنان الدولة الواحدة والسلاح الواحد ولبنان الحرية والعدالة والاستقرار وثقافة الحياة”.

وأضاف: “حان الوقت لأن نقول إن الحق بدون قوة لن يتحقق وأعني بذلك القوة الشعبية، ودعوتي أن نتوحد حول الأساسيات”، معتبرا أن “على هذه المعركة أن تكون لبنانية ولا يمكن أن تتحول إلى طائفية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وسط بيروت
    أهالي بيروت يناشدون وزير الداخلية والمحافظ ورئيس المجلس البلدي
    لجنة العسكريين المتقاعدين
    تجمّع العسكريين المتقاعدين يهدد بإقفال الـ tva والواردات والمرفأ!
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    قصفٌ إسرائيلي على أطراف عيتا الشعب ويارون

    الأكثر قراءة

    سعر غالون البنزين ارتفع 55 سنتا منذ أسبوع
    ارتفاع في سعر البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
    محتجة أثناء تصريح بلينكن
    غزة تحت النار
    "اجتماع مهين وهزلي".. فلسطينيون يرفضون لقاء بلينكن
    الطفلة هند رجب
    غزة تحت النار
    بعد 110 ساعات على الحدث.. مصير الطفلة "هند" والمنقذين ما زال مجهولاً