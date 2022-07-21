ميشال معوض يعلق على قرار وزير البيئة حول محمية اهدن

علّق النائب ميشال معوض على قرار وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين تعيين لجنة لمحمية حرج اهدن، وقال في بيان:

“كنا قد ظننا لوهلة أن وجود وزير “تكنوقراط” على رأس وزارة البيئة سيحميها من التدخلات السياسية، ولكن وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين أتى ليبرهن العكس، ويثبت أنه خاضع لتوجيهات من عينه ولشبكة الزبائنية السياسية بامتياز، وتجلى ذلك بقراره تعيين لجنة جديدة لمحمية حرج اهدن الطبيعية بعد 3 سنوات من الانتظار يرسخ منطق التبعية السياسية والزبائنية والفساد.

فرغم الفساد القائم في ادارة المحمية والذي ظهر علنا في الاسابيع الماضية على الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بفعل الخلافات وتبادل الاتهامات داخل فريق عملها، ورغم كم المخالفات التي ترتكب في نطاق الحرج والتي تغطيها البلدية ومن وراءها، ورغم اتصالنا بالوزير أكثر من مرة لمطالبته بتعيين لجنة خارج منطق المحاصصة والزبائنية، لجنة كفاءات، مستقلة، قادرة على تطوير المحمية، وعلى الرقابة الادارية والمالية، ووضع حد للفساد المستشري، أصر الوزير على تعيين لجنة لا تراعي المعايير أعلاه، وتضرب أيضا بعرض الحائط التمثيل الشعبي الزغرتاوي الذي تجلى في الانتخابات النيابية الأخيرة.

من هنا، نرفض تماما هذا التعيين الذي يكرس نهج الفساد والزبائنية، ونحمل الوزير مسؤولية مباشرة في ترسيخه، ونعلن تعليق مشاركة مؤسسة رينه معوض الممثلة بالسيد أنطونيو معوض في اللجنة طالما لم يتم تصحيح القرار، ونؤكد استمرارنا في مواجهة الفساد المستشري في ادارة المحمية وثروتنا الحرجية التي تشكل قلب اهدن الحيوي وركيزة السياحة الريفية في المنطقة”.