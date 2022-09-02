ميشال معوّض: "بري" ليس جزءا من قوى الإصلاح والتغيير ولا حتى من القوى السيادية

أوضح رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض، “أننا نريد خوض معركة سياسية برلمانية وشعبية لعدم إيصال رئيس يشكل امتدادا للنهج القائم حاليا، فنحن نريد رئيس حل”.

وقال في حديث تلفزيوني: “علينا العودة إلى الدستور وتطويره وإعادة رسم اقتصادنا حيث يكون مبنيا على الاقتصاد الحر وعلى دور جديد للبنان”.

ورأى معوض أن “المرحلة ليست مرحلة سباق على الترشيحات، فالمهم اليوم هو جمع القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية للتفاهم على مهام ومواصفات رئيس الجمهورية وعلى مقاربة الاستحقاق الرئاسي”، معتبرا أن “جمع هذه القوى يسهل الحوار، وأي حوار منفرد يضعف المشروع”.

وأضاف: “اسم رئيس الجمهورية يجب أن يكون نتيجة التفاهم على أي رئيس نريد”.

وشدد معوض على “اننا لا نعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري جزءا من قوى الإصلاح والتغيير، وحتما ليس من القوى السيادية”.