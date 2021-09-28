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ميشال معوّض: للإبقاء على البيطار واستكمال التحقيقات لكشف الحقيقة

28 - سبتمبر - 2021
ميشال معوض

ميشال معوض

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غرّد رئيس “حركة الاستقلال” النائب المستقيل ميشال معوض عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: إن تناغم المتهمين باختلاف توجهاتهم في محاولة الإطاحة بالقاضي طارق البيطار يؤكد تحالف منظومة مافيا السلاح والفساد لتمييع التحقيق وطمس الحقيقة وهدر دماء ضحايا تفجير المرفأ وكسر نضالات ذويهم وخطف حق اللبنانيين وسعيهم الى الحقيقة والعدالة”.

وأضاف معوّض: نحذر محكمة الاستئناف من مغبة الخضوع للضغوط السياسية ونصر على ضرورة اتخاذ القرار المناسب قانونيا للإبقاء على القاضي طارق البيطار واستكمال التحقيقات حتى كشف الحقيقة كاملة وسوق المجرمين من مستوردي باخرة النيترات الى المهملين والمقصرين الى خلف القضبان ومحاكمتهم.

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