ميشال معوّض يحذر.. "فاجعة مقتل ماغي محمود قابلة للتكرار"

غرّد النائب ميشال معوّض عبر “تويتر”، قائلاً:

“مسلسل الفواجع.. تابع. تقدمت ورفاق بحركة الاستقلال أمس بواجب العزاء مع النوّاب رامي فنج وجميل عبود، وبحضور النائب فراس السلوم، لأهلنا بجبل محسن بعد الفاجعة التي هزّت طرابلس والشمال ولبنان بمقتل الطالبة ماغي محمود، ضحية الاهمال والفساد واللامسوؤلية بعد انهيار سقف المدرسة عليها”.

وتابع: “للأسف، هيدي الفاجعة قابلة للتكرار مع وجود أكتر من ٤٠٠ وحدة سكنية و٦ مدارس بطرابلس مهدّدين بالانهيار بأيّ لحظة. معالجة هيدا الموضوع من مسؤولية الدولة ولكن للأسف بغياب هالدولة وبوجود مسؤولين مش فرقانة معهن حتّى حياة الناس، رح نحاول نتكاتف مع نواب المدينة والخيّرين تنلاقي حلول، ولو جزئية. وأخيراً، وعدنا اهل ماغي انّو رح نطالب تتسمى المدرسة يلي انخطفت فيها حياتها على اسمها وأكيد رح نتابع الموضوع مع وزير التربية والمراجع المختصة”.