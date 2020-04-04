ميشال نجار: يمنع على أهالي المغتربين استقبالهم في مطار بيروت

أكد وزير الاشغال العامة والنقل ميشال نجار، أن طائرات المغتربين ستأتي عبر شركة طيران الشرق الأوسط “وهي شركة مستقلة عن الدولة كليا، وضمن آلية العودة كان هناك تأكيد من الشركة أن لا تكون هناك تكلفة إضافية على المواطن”.

وإذ لفت إلى أن “الطائرة تسافر فارغة وتعود نصف فارغة وهذا يؤدي لزيادة الكلفة”، أعلن أنه “في مرحلة لاحقة عند استعادة الطلاب، فسيأخذ مدير الشركة محمد الحوت مبادرة ويقدم اسعارا مخفضة للطلاب، وسيسمح لهم بالدفع بالليرة اللبنانية”.

وأكد نية السلطات اللبنانية “متابعة التزام المغتربين الآتين بالحجر الصحي”، مشددا على أنه “يمنع على أهالي المغتربين الدخول لاستقبالهم في مطار بيروت الدولي”.

وأشار إلى أن “ما سيحصل غدا سيكون بمثابة تجربة، والمهم هو الوضع الصحي وأهمية الالتزام بالإجراءات”، مؤكدا أن “الحكومة ستساهم عندما تكون قادرة على ذلك”.