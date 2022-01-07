ميقاتي: أدليت برأيي ووضعته عند عون

زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القصر الجمهوري، حيث التقى الرئيس ميشال عون.

وبعد اللقاء، قال ميقاتي من قصر بعبدا: “في إطار دعوة رئيس الجمهورية للحوار طلب مني الاجتماع وأدليت برأيي ووضعته عنده وهناك استكمال للحديث”.

وحتى الآن لا تزال المراوحة الحكومية على حالها ولا دعوة حتى الساعة الى جلسة لمجلس الوزراء رغم اعلان رئيس الحكومة نيته الدعوة الى جلسة بعد انتهاء مشروع الموازنة، وهو ما اكدته مصادره لـ” المركزية” اليوم مجددا.

في المقابل، الجلسة النيابية الاثنين باتت محسومة غداة توقيع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرسوم فتح دورة استثنائية، مع ان الخطوة الرئاسية هذه، يبدو لم تهدّئ الاجواء بين بعبدا وعين التينة.