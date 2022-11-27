ميقاتي: أنا مؤتمن على دوري كرئيسٍ للحكومة ولا آخذ مكان رئيس الجمهوريّة

أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أنّه لا يأخذ مكان رئيس الجمهورية، كاشفاً أنّ “هناك أيادٍ من خارج إرادة رئيس الجمهورية السابق، ميشال عون، كانت تعطّل تشكيل الحكومة”.

وقال ميقاتي في حديث لبرنامج “الأحد مع ماريو” عبر قناة الـ”LBCI”: “أنا مؤتمنٌ على دوري وموقعي كرئيسٍ للحكومة ولا آخذ مكان فخامة رئيس الجمهوريّة”.

وأضاف: “لبنان يجب أن يكون حاضراً في كل الاجتماعات والأحداث العالميّة وهذا أمرٌ نؤكد عليه باستمرار”.

وأشار إلى “أنّني تقدمت بحكومتي في آخر حزيران الماضي وبعدها قلت في مجلس النواب ما حصل ومع احترامي للرئيس عون كان هناك أيادٍ خارج ارادته تعطّل تشكيل الحكومة عبر محاولة تشكيل حكومة بشروطها وكأنها استمرارية للعهد”.

وتابع: “كنتُ أدرك أن حكومتي الجديدة لن تأخذ الميثاقيّة الكاملة في الثقة الأمر الذي يعدّ شائبة ولذلك شعرتُ أن البقاء في حكومة تصريف الأعمال أفضل”.

وقال: “أنا متأكد أنّ لدى الرئيس الجمهوريّة “ميكروفونات” تنقل ما كنّا نقوله للخارج حتّى يسمعها “رئيس الظلّ” وكان الرئيس عون يسأل رئيس الظلّ”.

وأضاف: “هناك الكثير من الأمور الأساسية التي تستوجب عقد جلسة لمجلس الوزراء من أجل اتخاذ القرار فيها وسأجري التشاورات مع الجميع ولا هدف لي بإحداث أي شرخٍ”.

واعتبر أنّ “الموضوع الطبي ضرورة وقد أدعو لجلسة مجلس وزراء بشأنه وهناك الكثير من الملفات المتراكمة لدينا التي تحتاج إلى بحث”.

وشدد على “أنّنا نعمل على صيانة “نظام مُهترئ” والتطوير يكونُ من خلال تطبيق الدستور بشكلٍ كامل”.

ورداً على سؤال حول انتخابات رئاسة الجمهوريّة، قال ميقاتي: “ما يحصل في مجلس النواب هو العمل الدستوري الطبيعي من جانب رئيس المجلس نبيه بري والنصاب بأكثرية الثلثين هو ضرورة وللمحافظة على ان يكون رئيس الجمهورية لكلّ اللبنانيين”.

وأضاف: “مجلس النواب يجب أن يكون بحالة انعقادٍ دائم لانتخاب رئيس للجمهورية والرئيس بري دعا إلى التوافق والحوار لكن البعض رفض ذلك”.