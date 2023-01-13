ميقاتي أنجز الترتيبات.. ونصاب الجلسة متوافر

أنجز رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الترتيبات السياسية والإدارية والحكومية لعقد جلسة مجلس الوزراء الثانية، وقال لصحيفة “الجمهورية” إن جدول أعمالها «سيكون عنوانه الأساسي ملف الكهرباء»، وأكد أنّ نصاب انعقادها متوافر.

إلى ذلك، قالت مصادر حكومية لـ”الجمهورية” إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تلقّت في الساعات الماضية، موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء على حضور الجلسة، وينتظر أن توجّه الأمانة العامة لرئاسة الحكومة الدعوة إليها غدًا، لتنعقد قبل ظهر الإثنين المقبل أو صباح اليوم التالي، وذلك في انتظار التثبّت من بعض الترتيبات والمواعيد المتضاربة، وهو ما سيتم حسمه اليوم.