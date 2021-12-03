ميقاتي: أولوياتي إنجاز المباحثات مع صندوق النقد الدولي

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه مستمرّ في رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء سيجتمع قريباً.

وقال ميقاتي في حديث صحفي: “الإبقاء على هذه الحكومة برئاستي ضمن هذا الإطار أفضل بكثير من استقالتها والعودة إلى الفراغ مجدداً”.

وأضاف: الحكومة حاولت منذ يومها الأول تأمين الأشياء الأساسية وقضت على “طوابير الذل” وهدفي الأول وقف الإنهيار التام”.

وشدد على أن لبنان على استعداد لإزالة أي شوائب في العلاقات مع دول الخليج.

ولفت إلى أن لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها.

وتابع: “أولوياتي إنجاز المباحثات مع صندوق النقد الدولي وزيادة التغذية الكهربائية واجراء الانتخابات في موعدها”.