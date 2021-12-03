الخميس 17 ذو القعدة 1443 ﻫ - 16 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي: أولوياتي إنجاز المباحثات مع صندوق النقد الدولي

3 - ديسمبر - 2021
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه مستمرّ في رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء سيجتمع قريباً.

وقال ميقاتي في حديث صحفي: “الإبقاء على هذه الحكومة برئاستي ضمن هذا الإطار أفضل بكثير من استقالتها والعودة إلى الفراغ مجدداً”.

وأضاف: الحكومة حاولت منذ يومها الأول تأمين الأشياء الأساسية وقضت على “طوابير الذل” وهدفي الأول وقف الإنهيار التام”.

وشدد على أن لبنان على استعداد لإزالة أي شوائب في العلاقات مع دول الخليج.

ولفت إلى أن لبنان كان وسيبقى عربي الهوية والانتماء وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها.

وتابع: “أولوياتي إنجاز المباحثات مع صندوق النقد الدولي وزيادة التغذية الكهربائية واجراء الانتخابات في موعدها”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رياح الانتعاش الصيفي تلفح القطاع العقاري
    هل يشهد القطاع العقاري انتعاشاً خلال الصيف؟
    المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي
    كركي: لقاءات مكثّفة لحل قضيّة مرضى غسيل الكلى في جونيه
    السراي الحكومي
    ميقاتي رأس اجتماعاً خصص للبحث في ملف حقوق ومطالب موظفي القطاع العام

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
    تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟
    مصرف لبنان
    بشرى من مصرف لبنان... إليكم التفاصيل
    المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
    هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات