الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي: إستشهاد أبو عاقلة وصمة عار للإحتلال المستمر في تعسفه

11 - مايو - 2022
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

حيا رئيس مجلس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ روح الإعلامية الفلسطينية ​شيرين أبو عاقلة​، “التي إستشهدت اليوم برصاص جيش الإحتلال الاسرائيلي خلال عملها الإعلامي في تغطية أحداث ​مخيم جنين​ الفلسطيني”.

وفي السياق، أجرى ميقاتي إتصالًا بالرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، مقدمًا التعزية له وللشعب الفلسطيني بـ”إستشهاد واحدة من أكثر الصحافيين شجاعة على مدى سنوات في مواجهة بطش الإحتلال الاسرائيلي وممارساته في حق ​الشعب الفلسطيني​”.

وأوضح أن “إستشهاد أبو عاقلة يشكل وسام فخر على جبين الشعب الفلسطيني الذي يواجه الإحتلال الاسرائيلي بكل شجاعة وعزم، كما يشكل وصمة عار للإحتلال المستمر في تعسفه وسلب الفلسطينيين حقوقهم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الجبهة السيادية من أجل لبنان
    نداء من الجبهة السيادية... وتحذير!
    الحكومة
    طلب إلى الحكومة... ومبدأ الإضراب حقّ مطلق للموظف
    جوزف القصيفي
    القصيفي: ثروات لبنان المائية والنفطية حقّ له

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ًوصول طائرة من الدمام على متنها 135 مسافرا
    بالفيديو.. مقاتلات يونانية تعترض طائرة لـ "الميدل ايست"
    سعر صرف الدولار مقابل الليرة
    إجراء جديد سيرفع الاسعار.. اليكم التفاصيل
    ميليشيا حزب الله
    مرجعية سياسية تنصح حزب الله.. اليكم التفاصيل