ميقاتي إلى بعبدا اليوم

علمت وكالة “أخبار اليوم” ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي سيزور قصر بعبدا صباح اليوم (الارجح التاسعة صباحا) للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبحث في نتائج المشاورات النيابية التي اجريت في مجلس النواب والتوجهات الحكومية المطروحة لعملية التأليف.

وأنهى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الاثنين والثلاثاء الاستشارات النيابية غير الملزمة، للاطلاع على مواقف مختلف الكتل من تأليف الحكومة.

في الإستشارات، التي قام بها على مدى اليومين الماضيين رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتي​، كان من الواضح أن هناك مجموعة من الكتل التي تتعامل بواقعية مع هذا الإستحقاق، سواء كانت تلك التي تدعو إلى عدم التوقف عند توصيف الحكومة أو طريقة توزيع الحقائب، أو تلك التي رأت أن عمر الحكومة المفترض لا يستحق الدخول في أي مبارزة من هذا النوع، لكن في المقابل كانت هناك مجموعة من الطروحات التي تستحق التوقف عندها.