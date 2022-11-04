ميقاتي إلى مصر الأسبوع المقبل... وهذا ما سيبحثه

لم تقتصر زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى الجزائر على المشاركة في اجتماعات القمة العربية و”نعي” لبنان الازدهار والتألق. فما تخللها من لقاءات واجتماعات جانبية كان على مستوى من الاهمية تكاد توازي القمة وما فيها لجهة مساعدة لبنان.
تقول مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية”، ان اجتماع ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتسم بأهمية لافتة، اذ اكدت مصر مجددا التزامها دعم لبنان ومساعدته على تجاوز محنته. فأكد السيسي ضرورة انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين، على ان تساعد مصر في المهمة، إن تطلب الامر ذلك، وهو ما ابلغه عمليا سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي للرئيس نبيه بري في لقائه الاخير معه بُعيد عدوله عن فكرة الحوار واصداره بيانه في هذا الشأن، مؤكدا استعداد بلاده للتحرك حيث يجب بهدف وضع حد لانزلاق لبنان نحو الأسوأ مما يتخبط فيه راهنا.
وكشفت المصادر ان ميقاتي سيزور مصر نهاية الاسبوع المقبل، لمتابعة المحادثات التي اجراها مع السيسي في الجزائر، سياسيا وصحيا خصوصا لجهة المساعدات الموعودة في مواجهة الكوليرا وقد باتت في عهدة وزيري الصحة في البلدين.