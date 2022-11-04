ميقاتي إلى مصر الأسبوع المقبل... وهذا ما سيبحثه

لم تقتصر زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى الجزائر على المشاركة في اجتماعات القمة العربية و”نعي” لبنان ‏الازدهار والتألق. فما تخللها من لقاءات واجتماعات جانبية كان على مستوى من الاهمية تكاد توازي القمة وما فيها لجهة مساعدة لبنان‎.‎

تقول مصادر سياسية مطلعة لـ”المركزية”، ان اجتماع ميقاتي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتسم بأهمية لافتة، اذ اكدت ‏مصر مجددا التزامها دعم لبنان ومساعدته على تجاوز محنته. فأكد السيسي ضرورة انتخاب رئيس يجمع اللبنانيين، على ان تساعد ‏مصر في المهمة، إن تطلب الامر ذلك، وهو ما ابلغه عمليا سفير مصر لدى لبنان ياسر علوي للرئيس نبيه بري في لقائه الاخير معه ‏بُعيد عدوله عن فكرة الحوار واصداره بيانه في هذا الشأن، مؤكدا استعداد بلاده للتحرك حيث يجب بهدف وضع حد لانزلاق لبنان نحو ‏الأسوأ مما يتخبط فيه راهنا‎. ‎

وكشفت المصادر ان ميقاتي سيزور مصر نهاية الاسبوع المقبل، لمتابعة المحادثات التي اجراها مع السيسي في الجزائر، سياسيا ‏وصحيا خصوصا لجهة المساعدات الموعودة في مواجهة الكوليرا وقد باتت في عهدة وزيري الصحة في البلدين‎.‎