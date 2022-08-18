ميقاتي اتفق مع الخليل استكمال البحث بشأن سعر صرف "الاستيراد"

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعًا بعد ظهر اليوم ضم الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الدفاع الوطني العميد الركن موريس سليم، المالية يوسف الخليل، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والطاقة والمياه وليد فياض، قائد الجيش العماد جوزيف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير عام منشآت النفط أورور فغالي، مدير عام وزارة المالية جورج معراوي، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

وتم خلال الإجتماع معالجة موضوع تأمين المحروقات للقوى العسكرية والأمنية.

كما عقد الرئيس ميقاتي إجتماعًا مع وزير المال بحث في ملف سعر الصرف المحدد على الإستيراد والإلتباس الذي تسبب به تسريب كتاب رئيس الحكومة الموجه إلى وزير المال.

وتم الإتفاق على استكمال البحث لاتخاذ القرار المناسب.