ميقاتي: اذا لم نصل الى حلّ فليتحمّل كل واحد مسؤوليته

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في المجلس النيابي.

وقال ميقاتي في تصريح بعد اللقاء: “أستغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر الى مجلس النواب من أجل تشريع الضرورة فقط، فهل يوجد أكثر إلحاحاً وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول أعمال جلسة اليوم. في البلدان التي مرّت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم، وخلال ثلاثة أيام كان يجري إقرار القوانين الأزمة لحل الازمة، وبدأت الحلول تثمر وحُلّت الازمات في تلك الدول. أما في لبنان فلا نزال منذ أربع سنوات نتحدث عن “الكابيتال كونترول” ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا الى ايجاد حل له”.

وأضاف ميقاتي: “في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف والفجوة المالية وكلها تحتاج الى حل فوري، واذا لم ينعقد مجلس النواب لاقرارها صمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد. لقد وصلنا الى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحوّل الى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلك المصارف. من الضروري إعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وإلا فإننا سندخل في سلسلة أزمات، وسيكون الوضع أكثر صعوبة. اذا لم نصل الى حل فليتحمّل كل واحد مسؤوليته”.

ولفت رداً على سؤال الى أن أزمة الكهرباء المُستجدة قيد المعالجة.