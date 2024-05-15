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ميقاتي استقبل بوغدانوف في المنامة: لبنان يقدر لروسيا عاليا دعمها المستمر له

منذ 13 دقيقة
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، مساء اليوم الاربعاء، في مقر إقامته في المنامة، خلال مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تعقد غدا.
شارك في اللقاء الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، التربية والتعليم العالي عباس حلبي، الاعلام زياد مكاري، و الزراعة عباس الحاج حسن.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الحكومة “أن لبنان يقدر لروسيا عاليا دعمها المستمر له في المجالات كافة”، متمنيا “أن يكون هناك جهد روسي أكبر لوقف العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان”.

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