ميقاتي استقبل مجلس الأعمال اللبناني في الكويت

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، بعد ظهر اليوم، في السرايا الحكومية، وعرض معه شؤون وزارته.

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من مجلس الأعمال اللبناني في الكويت، ضم كلا من رئيس المجلس علي حسن خليل ونائبي الرئيس محمد ناجيا وشارل يونس والأمين العام للمجلس كريم عادل درويش.

بعد الزيارة، قال درويش: “تشرفنا اليوم بلقاء دولة الرئيس وأطلعناه على النشاطات التي قام بها المجلس خلال السنوات الماضية، خصوصا تجاه مواجهة الأزمات المتعددة والمتلاحقة التي عصفت بلبنان، حيث كان للمجلس دور في دعم لبنان على الصعد كافة، وكذلك تقديم يد العون إلى أبناء الجالية اللبنانية في الكويت، وتعزيز التعاون الوثيق بين السفارة اللبنانية والمجلس”.

أضاف: “كما أطلعنا دولته على خطة المجلس المستقبلية التي تهدف الى تعزيز الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين لبنان والكويت وتطوير وتعزيز شبكات التواصل بين مجتمع الأعمال اللبناني في الكويت ولبنان وتنمية العلاقات التجارية بين البلدين”.

وختم: “نحن حرصاء دائما على لعب دورنا كرجال أعمال ومديرين تنفيذيين للمساهمة في استعادة لبنان دوره الريادي في المنطقة على الصعد كافة”.

ثم قدم المجلس درع شكر وتقدير إلى الرئيس ميقاتي.