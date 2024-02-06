ميقاتي استقبل وزير خارجية فرنسا

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه في السرايا. وشارك في اللقاء سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو ورئيسة دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية السفيرة آن غريو وعدد من المستشارين.

وعن الجانب اللبناني حضر مستشارا رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.

وفي وقت سابق إستقبل رئيس الحكومة وزير الدولة البرلمانية في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا نيلز أنين، في حضور المساعد الخاص للوكيل البرلماني هولغر تيلمان ورئيسة قسم الشرق الأوسط في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية انيت شماس وسفير المانيا كورت جورج ستيلفريد. وشارك في اللقاء مستشارا الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي.

وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية والتعاون المالي والاقتصادي، اضافة الى الوضع الأمني في الجنوب وتنفيذ القرار 1701.

وقد ابلغ المسؤول الالماني رئيس الحكومة ان بلاده “قررت الاستمرار في دعم “الاونروا” في لبنان اضافة الى دعم المشاريع الانمائية في لبنان”، وشدد على “دعم لبنان في تطبيق القرار 1701”.

كما واستقبل ميقاتي سفيرة إستونيا انغريد امر التي قالت بعد اللقاء: “بحثنا في الأوضاع في لبنان وفي التعاون القائم بيننا المتعلق بالحكومة الالكترونية، لأن إستونيا ولبنان وقعا في ايلول 2019 مذكرة تعاون بشأن الحكومة الالكترونية. وتطرقنا أيضا الى الاوضاع في المنطقة وأهمية خفض التصعيد العسكري”.