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ميقاتي استقبل وفداً فرنسياً وترأس اجتماعاً اقتصادياً في السراي الحكومي

20 - يناير - 2022
السراي الحكومي

السراي الحكومي

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عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في السرايا الكبيرة، اجتماعاً مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية جان لوي بورلانج على رأس وفد فرنسي ضم أعضاء من اللجنة، بحضور سفيرة فرنسا آن غريو. كما حضر عن الجانب اللبناني مستشارا الرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر والنائب نقولا نحاس.

وترأس ميقاتي اجتماعًا اقتصادياً، استكمالاً لاجتماع أمس، حضره رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه، رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء مارون الحلو، رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، ونائب رئيس الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر.

وبحث ميقاتي مع سفير تركيا باريش أولوسوي في التحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم بها ميقاتي على رأس وفد وزاري لتركيا مطلع شباط المقبل.

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