ميقاتي التقى الرئيس القبرصي.. لا عراقيل في ملف الترسيم

استقبل الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء (اليوم الأحد 6-11-2022) في مقر إقامته في شرم الشيخ بمصر، عشية افتتاح “مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27” غداً.

وشارك في اللقاء الوفد اللبناني الى المؤتمر وضم وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان لدى مصر علي الحلبي.

وحضر عن الجانب القبرصي وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة ناتاشا بيليديس، الناطق الرسمي باسم الرئاسة القبرصية ماريوس بيليكونيس، وسفيرة قبرص في مصر بولي لوانو.

وخلال الاجتماع، أكد الرئيس القبرصي والرئيس ميقاتي “أهمية تعزيز العلاقلت الثنائية بين البلدين، وضرورة تطويرها في كل المجالات لا سيما في مجال الطاقة”.

وشدد الرئيس القبرصي “على ضرورة متابعة ملف الترسيم البحري بين البلدين الذي توقف عام 2007″، فشدد الرئيس ميقاتي “على العمل من قبل وزير النقل اللبناني لمتابعة نتائج زيارة الوفد القبرصي الى لبنان قبل ايام”، مشددا “على أن لا عراقيل في هذا المجال”.

وشكر الرئيس ميقاتي “الرئيس القبرصي على التعاون في مجال البيئة لا سيما لجهة توقيع اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الحرائق”، متمنياً “زيادة الاهتمام بوضع رجال الاعمال والشركات اللبنانية في قبرص”.