الأحد 12 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 6 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي التقى الرئيس القبرصي.. لا عراقيل في ملف الترسيم

منذ 49 دقيقة
الرئيس القبرصي خلال استقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

الرئيس القبرصي خلال استقباله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

استقبل الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء (اليوم الأحد 6-11-2022) في مقر إقامته في شرم الشيخ بمصر، عشية افتتاح “مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27” غداً.

وشارك في اللقاء الوفد اللبناني الى المؤتمر وضم وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان لدى مصر علي الحلبي.

وحضر عن الجانب القبرصي وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة ناتاشا بيليديس، الناطق الرسمي باسم الرئاسة القبرصية ماريوس بيليكونيس، وسفيرة قبرص في مصر بولي لوانو.
وخلال الاجتماع، أكد الرئيس القبرصي والرئيس ميقاتي “أهمية تعزيز العلاقلت الثنائية بين البلدين، وضرورة تطويرها في كل المجالات لا سيما في مجال الطاقة”.

وشدد الرئيس القبرصي “على ضرورة متابعة ملف الترسيم البحري بين البلدين الذي توقف عام 2007″، فشدد الرئيس ميقاتي “على العمل من قبل وزير النقل اللبناني لمتابعة نتائج زيارة الوفد القبرصي الى لبنان قبل ايام”، مشددا “على أن لا عراقيل في هذا المجال”.

وشكر الرئيس ميقاتي “الرئيس القبرصي على التعاون في مجال البيئة لا سيما لجهة توقيع اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الحرائق”، متمنياً “زيادة الاهتمام بوضع رجال الاعمال والشركات اللبنانية في قبرص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    نبيه بري
    الرئيس بري: لهذا السبب تراجعت عن فكرة جلسة الحوار
    البابا فرنسيس
    دعوة من البابا فرنسيس لسياسيي لبنان.. "أبعدوا مصالحكم الشخصية"
    جمعية المودعين
    جمعية المودعين: لن نعترف بأي قانون قد يصدر ضد حقوق الشعب

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شيرين عبد الوهاب والاعلامي عمرو اديب
    رسالة من شيرين الى الجمهور عبر الاعلامي عمرو اديب
    كائنات فضائية
    علماء: الأرض بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة الكائنات الفضائية الآن قبل فوات الأوان
    حسين جعفر
    جريمة مروعة في خلدة ضحيتها شاب عشريني!