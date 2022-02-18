السبت 18 رجب 1443 ﻫ - 19 فبراير 2022 |
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ميقاتي التقى غوتيريش ووزير الخارجية القطري في ميونخ

منذ 12 ساعة
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي

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شارك رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي في افتتاح أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمؤتمر “ميونيخ للأمن”، بعد ظهر اليوم، في فندق “بايريشرهوف” في مدينة ميونخ – جنوبي ألمانيا، بمشاركة دولية وعربية واسعة.

وقبيل افتتاح المؤتمر، عقد ميقاتي سلسلة لقاءات، في حضور سفير لبنان في المانيا مصطفى أديب.

وفي هذا الإطار، اجتمع ميقاتي مع الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبحث معه في الأوضاع اللبنانية وعمل قوات “اليونيفيل” في جنوب لبنان.

كما جرت متابعة الملفات التي بحثت خلال زيارة الأمين العام للبنان في كانون الأول الفائت.

كما اجتمع ميقاتي مع نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، وتم البحث في العلاقات بين البلدين والوضع في المنطقة.

واجتمع ميقاتي مع وزير الدولة للشؤون الخارجية الألمانية توبياس ليندر. وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات اللبنانية – الألمانية وإمكانات التعاون الألماني في العديد من القطاعات الخدماتية.

والتقى ميقاتي رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني.

كما اجتمع مع رئيسة جمهورية كوسوفو فيوزا عثماني. ووفق بيان مشترك، “تم الاتفاق خلال اللقاء على تطوير العلاقات بين البلدين، بما يخدم تطلعات الشعبين للتعاون معا”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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