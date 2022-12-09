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ميقاتي التقى نظيره العراقي في الرياض: حريصون على تعزير الروابط بين البلدين

منذ 48 دقيقة
الرئيس نجيب ميقاتي

الرئيس نجيب ميقاتي (رويترز)

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عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعًا مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، في الرياض قبيل مشاركتهما القمة العربية- الصينية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بعد ظهر اليوم.

وشارك في الاجتماع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير المال يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشيكيان، مستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.

وحضر عن الجانب العراقي وزير النفط حيان عبد الغني عبدالزهرة، وزير التجارة اثير عبد الغني، مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي كاظم الحسني وسفير لبنان في المملكة فوزي كبارة.

وخلال اللقاء أكد رئيسا وزراء البلدين الحرص تعزير الروابط بين لبنان والعراق وشعبيهما.

وتم الاتفاق على عقد إجتماع قريبا في بيروت للجنة العليا المشتركة اللبنانية-العراقية، في خلال الزيارة المرتقبة لرئيس وزراء العراق.
كذلك جدد رئيس وزراء العراق استمرار التعاون لتزويد لبنان بالنفط العراقي وفق الاتفاقات المنصوص عنها سابقا.

كما عقد رئيس الحكومة اجتماعا مع نظيره الجزائري أيمن عبد الرحمن، تم خلاله استكمال البحث في المواضيع التي جرى بحثها في قمة الجزائر في شهر تشرين الاول الفائت.

وقد حضر الاجتماع اعضاء الوفد اللبناني، فيما حضر عن الجانب الجزائري وزير الصناعة أحمد زغدار، ووزير التجارة كمال رزّيق.

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