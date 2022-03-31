ميقاتي التقي سفيرة فرنسا وبحث بشؤون التربية مع الحلبي والحريري

إستقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سفيرة فرنسا آن غريو، كما إجتمع مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ورئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري وتم خلال اللقاء البحث في تشكيل هيئة وطنية للانقاذ والتعافي التربوي.

اثر اللقاء أعلن الوزير الحلبي: “عرضنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء نتائج ورش العمل التي تمت في السرايا الحكومية برعاية كريمة من دولته والتي حضرها ممثلون عن كل القطاعات التربوية والعائلة التربوية، وقد توصلنا بالنتيجة الى خلاصات تمت صياغتها، واتفقنا مع دولة الرئيس ومع السيدة بهية الحريري على ضرورة تشكيل هيئة وطنية للانقاذ والتعافي التربوي، هذه الهيئة التي نأمل أن تدرس الخطوات الاجرائية والعملية لتفعيل توصيات ورش العمل هذه، بحضور أصحاب الشأن التربوي في كل القطاعات المهني، الخاص والرسمي والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاص.

واعلنت النائبة الحريري: “ان دولة الرئيس مشكور لفسحه المجال لعملية التشاور الوطني حول الإنقاذ والتعافي في القطاع التربوي، وستتحول التوصيات الى قرارات بدءا من تشكيل الهيئة الوطنية التي تضم كل الممثلين للقطاعات مع الدول المانحة، وسيكون لها نظام في العمل بسرعة وباستمرارية “.

أضافت: “ان دولة الرئيس ينتظر الاقتراحات لتشكيل الهيئة التي ستعلن في فترة قريبة الاسبوع المقبل ان شاء الله”.

وردا على سؤال عن مطالب اساتذة الجامعة اللبنانية قال الوزير الحلبي: “ان مطالبهم محقة واصبح للمراسيم شهور عدة وهي عالقة ومرتبطة بملف العمداء، لقد حاولت بالأمس في جلسة مجلس الوزراء في اكثر من مرة وفي أكثر من رجاء والحاح بتمرير على الاقل مرسومي دخول الاساتذة الى الملاك واقرار حقوق المدربين، ولكن يبدو أن هناك توجها لربط كل هذه المراسيم مع بعضها البعض والتي أمل، وبحسب الوعود، أن تتم المشاورة هذا الأسبوع، لعله يكون لنا حظ أوفر في الاسبوع المقبل.