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ميقاتي: الحكومة أنجزت كل الترتيبات لاجراء الإنتخابات

منذ 52 دقيقة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي وفد بعثة الإتحاد الأوروبي لمراقبة الإنتخابات النيابية عصر اليوم في السرايا الحكومية. ترأس الوفد رئيس البعثة مارتن لاسن سكيلف، وضم كبير المراقبين جيورجي هوليفني وعددا من النواب في البرلمان الأوروبي وإداريين.

وقال الرئيس ميقاتي خلال الاجتماع: “إن الحكومة أنجزت كل الترتيبات لاجراء الإنتخابات النيابية يوم الأحد المقبل بكل حرية وديموقراطية، ويبقى أن يقبل اللبنانيون على الإقتراع بكثافة لإيصال صوتهم واختيار من يريدونه من المرشحين”.

أضاف: “لطالما نادت شريحة واسعة من اللبنانيين بالتغيير، وهذه هي الفرصة المناسبة لبلورة هذا التغيير بالأطر الدستورية”.

وتابع: “أما الحديث الذي يتم عن تجاوزات في الانتخابات فهو حديث يتداول في كل عمليات اقتراع، وتقوم الجهات المختصة بالتحقيق في هذا الموضوع”.

وختم: “إننا نعول في هذا الاطار على تعاون بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات في التعاون مع السلطات المختصة لانجاز العملية الإنتخابية بنزاهة”.

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