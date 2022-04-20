ميقاتي: الحكومة حريصة على حقوق المودعين

لا يزال المودعون متخوّفين على أموالهم التي لا تزال أسيرة المصارف والسياسات الخاطئة على مدى سنوات. ولعلّ الحديث عن إفلاس الدولة اللبنانية في الآونة الأخيرة هو ما عزّز هذه المخاوف.

في هذا الإطار، أكّد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي”حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق المحافظة عليها وضمانها، لاسيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري”.

وأشار الى “أن مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته”.

ودعا ميقاتي “جميع المعنيين الى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيدا من المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع” .

الى ذلك، وجّه رسالة في هذا الصدد الى مجلس النواب مرفقةً بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها”، علمًا أن رئيس الحكومة كان طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة وضع ملاحظاتهم على المشروع قبل انجازه واحالته بموجب مشاريع قوانين عدة على مجلس النواب لدرسها واقرارها”.