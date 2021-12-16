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ميقاتي: الدعوة لمجلس الوزراء بلا حل الأمور سيؤجج الخلاف

16 - ديسمبر - 2021
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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أشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى انه صحيح بأن الحكومة مستمرة عبر الاجتماعات الوزارية الا ان عدم انعقاد مجلس الوزراء يشكل ثغرة اساسية، ونحن نعمل على حلها بروية، والدعوة لمجلس الوزراء دون حل الامور سيؤجج الخلاف ويعقد الامور، والوقت لم يعد مناسبا للتعطيل فيما مستويات الانهيار تتطلب كل الجهود للمعالجة، والمطلوب من الجميع عدم التعاطي مع الحكومة متراسا، والمطلوب مساعدة الموظفين وتسيير امور الادارة بحدها الادنى.

واكد بان لبنان عازم على تطبيق كل القرارات الدولية، وهو متمسك بعمقه العربي، ولبنان المتمسك بحرية التعبير والقول لن يكون معبراً للإساءة لأي دولة عربية أو التدخل في شؤونها والعمق العربي للبنان يشكل المتنفس الحقيقي والمدخل للخروج من الأزمات.

ولفت ميقاتي خلال اجتماع لجنة تنفيذ القرار 1325 حول المرأة والسلام والامن في السراي الحكومي، الى ان لبنان كان من اوائل الدول الذي اعطى المرأة حقوقها، ولفت الى ان خطة العمل رمت الى تنفيذ القرار الدولي في المرحلة الاولى وتحقيق اهداف استراتيجية من المشاركة في القرار وحماية الفتيات ومنع التمييز ضد النساء، ورغم صعوبة المرحلة التي يمر بها لبنان نحن هنا لمراجعة المرحلة الاولى ومتابعة الاولويات للأعوام القادمة.

واعتبر أن المرأة هي الام والجدة والحفيدة والاخت وهي المناضلة والصامدة والتي اختبرت كي تكون الشهادة من اجل الحق، ونحن نكن كل التقدير للمرأة.

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