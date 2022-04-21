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ميقاتي: الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمر خاطئ

21 - أبريل - 2022
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي

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رأى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّ “الدمج بين الكابيتال كونترول وضمان الودائع أمر خاطئ”.

وأضاف في بداية جلسة مجلس الوزراء: “الكابيتال كونترول كان يفترض أن يقرّ في اليوم الأول من الازمة، واذا كنا سنقدم خطة تعافٍ اقتصادي فمن المفترض اتخاذ هذا الإجراء لفترة معيّنة لكي تبقى الأموال في لبنان”.

وأشار ميقاتي إلى أنّ “من الأمور التي يطلبها صندوق النقد اقرار الموازنة والكابيتال كونترول والسرية المصرفية واعادة هيكلة المصارف ولا يمكن وضع الأمور على سكة التعافي من دون اقرار هذه القوانين بكل شفافية”.

وقال: “اقرار الخطة لم يتم في مجلس الوزراء وكنا واضحين في ذلك لأننا بانتظار استماع الآراء والملاحظات من الوزراء ونحن منفتحون وقد أرسلناه بالأمس الى مجلس النواب للاطلاع فقط واعطاء الملاحظات”.

وعن الانتخابات ونتيجة الاجتماعات مع وزراء الداخلية والخارجية كشف ميقاتي: “كل التحضيرات تسير في الاتجاه الصحيح ووزير الخارجية يتابع الملاحظات التي وردت بشأن اقتراع المغتربين”، وتمنى على وزير الداخلية المتابعة مع هيئة الاشراف للتحقيق في المخالفات.

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