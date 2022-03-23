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ميقاتي: الغيمة التي خيّمت على علاقات لبنان مع الخليج الى زوال

منذ 3 ساعات
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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اعتبر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أنّ “التصريحات التي صدرت عن الكويت والسعودية تؤشّر إلى أن الغيمة التي خيّمت على العلاقات مع لبنان إلى زوال قريباً، وما يربط لبنان مع إخوانه في دول الخليج تاريخ مشترك وايمان بمصير مشترك”.

كلام ميقاتي جاء في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أكد فيها حرص الحكومة على تطبيق البيان الوزاري، داعيًا العرب الى الوقوف الى جانب لبنان.

من جهة أخرى، تطرّق إلى موضوع الأمن الغذائي، معتبراً أنّ “بعض ما يُقال من مواقف يُثير المخاوف وهو في غير محلّه”.

أمّا في موضوع القضاء، فقال ميقاتي: “نكرّر أنّ اجتماع السبت كان للتشاور على قاعدة التسليم بأن يقوم القضاء بدوره وتطبيق القانون لا غيره”.

وتحدّث وزير العدل هنري خوري قائلاً “نأمل إكمال عقد مجلس القضاء الأعلى وإكمال التشكيلات العامة”، مضيفاً: “القضاء لا يمكنه أن ينطلق إلا من نصوص القانون، وللقضاء مطالب أيضاً يجب أخذها بعين الاعتبار”.

ويعقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة ميقاتي في الرابعة الا ربعا من عصر اليوم في السرايا الحكومية، وعلى جدول أعمالها 39 بندا عاديا أبرزها: عرض وزارة المالية موضوع الإستقراض بين الجمهورية اللبنانية ومصرف لبنان، عرض وزيري الإقتصاد والتجارة والزراعة موضوع الأمن الغذائي. وقد حضر جميع الوزراء الذين غاب عنهم وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية.

    المصدر :
  • المركزية

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