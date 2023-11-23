ميقاتي: المخاطر ستوحّدنا.. وعلى كل أحد أن يتقدم خطوة باتجاه الآخر

اعتبر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنّه “قد يستغرب البعض، في خضم الحرب المستمرة منذ شهرين في غزة وجنوب لبنان، أن نكون هنا لنحتفل بافتتاح “معرض بيروت العربي الدولي للكتاب”، لكن الرد على هذا الاستغراب يأتي بديهيًا وتلقائيًا، فالمعرض الذي يفتتح اليوم دورته الخامسة والستين، صمد رغم كل ما مر على لبنان من حوادث وحروب خلال السنوات الماضية الفترة، واستمر، لأن اللبنانيين يصرون على النضال لتبقى بيروت عاصمة الثقافة والفكر والكلمة الحرة”.

ميقاتي أضاف خلال افتتاح معرض بيروت العربي الدولي للكتاب: “لقاؤنا اليوم يمثل خير تجسيد للمقاومة الثقافية لكل الإرهاب الذي يمثله العدو الإسرائيلي، وبأن الكلمة كانت وستبقى الرد الأقوى والأنبل على كل الحمم التي يطلقها ضد جنوبنا الباسل حاصدًا البشر والحجر”.

وتابع: “معرض بيروت للكتاب كان ولا يزال ملتقى للمساحات المشتركة الكثيرة، وأهمها شهادات الدم التي بذلَها اللبنانيون بأطيافهم كافة، ولا يزالون يبذلونها، من أجل حريتهم واستقلال بلدهم وسيادته”.

وأردف: “إن اللقاء هو قدر اللبنانيين، خصوصًا في هذه الظروف العصيبة التي نعيشها، ويوجب على كل أحد أن يتقدم خطوة باتجاه الآخر وأن نبحث عن مواطن التلاقي في حياتنا الوطنية. وإذا كانت أزمنة الرخاء التي عاشها اللبنانيون في حقبات من عمر الوطن قد وحدت بينهم، وجمعتهم حول دولتهم، فمن باب أولى أن توحدهم المخاطر، كالتي نمر بها اليوم، بحيث تصير كل دعوة إلى التباعد نزفًا في غير محله واستسلامًا غير مبرر أمام الصعوبات”.

وختم: “مبروك لنا جميعًا هذه المساحة من التلاقي الحضاري الذي لطالما تميزت بها بيروت، باحتضانها للكتاب، بدور نشرها المتنوعة، وبمساحة الحرية المتاحة لأفكار كتابها ومثقفيها. وفي الختام أجدد التحية للنادي الثقافي العربي على الجهد المبذول للإبقاء على هذه الاحتفالية السنوية بالكتاب، وستبقى بيروت منارة مضيئة اليوم وفي كل يوم”.