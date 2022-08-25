الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ميقاتي: المواقف الجاهزة التي تليت من القصر الجمهوري كُشفت

منذ 3 دقائق
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

A A A
طباعة المقال

صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:

يعتبر دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن المواقف الجاهزة التي تليت اليوم من منبر القصر الجمهوري كشفت، بما لا يقبل الشك، الاسباب الحقيقية لتعطيل عملية تشكيل الحكومة، وما يتم التخطيط له من قبل بعض المحيطين بفخامة رئيس الجمهورية.
إن دولة الرئيس، يستغرب استخدام منبر الرئاسة، المفترض أن يكون فوق الاعتبارات الطائفية، لإطلاق مواقف تؤجج الاوضاع بدل أن تشكل كلمة سواء لجمع اللبنانيين.

وفي كل الاحوال، يتابع دولته، أن ما قيل لن يكون باي شكل من الاشكال معطّلا لمواصلة مسعاه لتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ينتظر مجددا ان يستكمل مع فخامة رئيس الجمهورية مناقشة التشكيلة التي قدمها في 29 حزيران الفائت.

    المزيد من أخبار لبنان

    العتمة في شوارع بيروت
    لبنان في العتمة الشاملة وعون يمرر رسائله عن الفراغ
    لبنان
    هذا ما ينتظر اللبنانيين في الأسابيع المقبلة
    عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى
    متى لضو: ما قلته نتيجة قصر نظر أم للإساءة؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ترسيم الحدود
    عرضٌ تركي للاستثمار في البلوكات الحدودية الجنوبية.. وارتباك فرنسي
    الشقيقتان التوأم بريانا وبريتاني دين 35 عاماً والشقيقان التوأم جوش وجيريمي ساليزر
    بالصور.. شقيقتان توأم تتزوجان من شقيقين توأم والنتيجة مدهشة
    الكوليسترول المرتفع.. علامة ترسلها الساق عند المشي تقرع جرس الإنذار