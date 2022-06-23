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ميقاتي: من دون الاتفاق مع صندوق النقد لن تكون فرص الانقاذ التي نريدها

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 23 - يونيو - 2022 5:57 مساءً
نجيب ميقاتي

نجيب ميقاتي

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أشار رئيس ​الحكومة​ المكلف ​نجيب ميقاتي ، الى أنه يمد يده الى الجميع دون استثناء بنية وطنية صادقة و”قادرون على انتشال البلد من ازماته والمهم ان نضع خلافاتنا جانبا، ولم نعد نملك ترف الوقت وخسرنا الكثير من فرص ​الدعم​، و​الوطن​ بحاجة الى سواعدنا ولن تنفعنا حساباتنا وأنانياتنا اذا خسرنا الوطن”.

وتابع عقب لقائه ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ في ​قصر بعبدا​: “اليوم اكرر القول انه من دون الاتفاق مع صندوق النقد لن تكون فرص الانقاذ التي نريدها موجودة، وادعو جميع القوى السياسية الى لحظة مسؤولية تاريخية نتعاون فيها لاستكمال مسيرة الانقاذ باقصى سرعة بالتعاون مع المجلس النيابي الكريم، ومسؤولية الإنقاذ مسؤولية جماعية وليست مسؤولية فرد”.

ميقاتي ختم: “ثقتي كبيرة بكم رغم كل ما مر على هذا الوطن وبتعاوننا جميعا نصنع من الضعف قوة ولا خلاص لوطننا الا بتكاتفنا لن نترك لبنان ينهار، امامنا عمل كثير ولا وقت نضيعه”.

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