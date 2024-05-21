ميقاتي بحث المستجدات الأمنية مع وزير الداخلية والمدير العام لأمن الدولة

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ظهر اليوم في السرايا وعرض معه اخر المستجدات الأمنية في البلاد والإجراءات التي تنفذها وزارة الداخلية.

ثم اجتمع رئيس الحكومة مع المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا واطلع منه على عمل المديرية، إضافة الى الأوضاع الأمنية.

واستقبل رئيس الحكومة رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي على راس وفد من “التيار ، في حضور النائب السابق مروان أبو فاضل.

بعد اللقاء قال كرامي:” طرحنا على دولة الرئيس ميقاتي تعديل المادة 51 من قانون الضمان كما أطلعناه على مشروع القانون الذي نقوم بتحضيره وهو تحت عنوان “التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة”، وأبدى دولة الرئيس ميقاتي تأييده للمشروع ، بعد ان أبلغنا الرئيس نبيه بري دعمه للمشروع كذلك الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، وهو مشروع يؤمن العدالة لكافة الموظفين في القطاعين العام والخاص لإنصافهم في موضوع نهاية الخدمة بعد الضرر الذي لحق بهم نتيجة الازمة المالية والاقتصادية”.